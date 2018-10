Kan få 25 nye arbeidsplassar

Vadheim kan få 25 nye arbeidsplassar etter at Vadheim Akvapark har undersøkt moglegheitene for å etablere eit nytt anlegg for produksjon av laks i bygda, skriv avisa Ytre Sogn. Styreleiar Sturle Skeidsvoll håpar å få på plass eit anlegg som skal produsere 6000 laks årleg.