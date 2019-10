Kan bli vanskelege køyreforhold

Meteorologane varslar gult farenivå for snø over 800 meter i Sør-Noreg. Varselet gjeld frå i natt til klokka 22 tysdag. – Snøvêret breier seg nordover, frå midt på dagen er det venta overgang til regn i områda sør for Hardangervidda, melder dei på varsom.no.