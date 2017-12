Jord- og steinras

På fylkesveg 55 mellom Høyanger og Vadheim har jord- og stein ras inn i vegen på Vadheimssida av Vadheimstunnelen. Raset dekker halve vegbana. Det er passasje for bil, men bilistar som har køyrt forbi seier raset kan kome brått på for dei som kjem frå Høyanger. Vegtrafikksentralen opplyser at entreprenør er på veg og at han truleg vil kunne starte rydding ca. klokka 20.30.