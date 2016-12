Ingen meldingar om rømming

Fiskeridirektoratet har førebels ikkje fått meldingar om rømmingar frå oppdrettsanlegga under stormen, seier seniorrådgjevar Geir-Martin Kvamme. Det er fleire anlegg langs kysten og rømmingar har tidlegare vore problem i kraftig vind. Kvamme seier mange anlegg no blir undersøkt for rømmingar.