Industrien fryktar enorme tap med auka nettleige

Statnett foreslår å endre dagens modell for nettleige.

– Her på verket bruker vi like mykje energi som Ålesund by. Det er ganske mykje.

Arne Werge-Olsen er administrerande direktør på Elkem i Bremanger. Han er bekymra for at krafta smelteverket bruker plutseleg skal koste skjorta og vel så det.

For Statnett foreslår å endre modellen som regulerer prisen på nettleiga.

Fabrikken hans ligg vegg i vegg med kraftverket. Tradisjonelt måtte fabrikkane byggast der krafta fanst, og til no har ei slik plassering gitt fordelar.

Har mykje lågare nettleige

Store straumkundar som Elkem sitt smelteverk i industribygda Svelgen har i dag mykje lågare nettleige enn mange andre.

Straumkundar som hentar straum frå det same punktet som ein produsent, får opp til 50 prosent rabatt slik ordninga er i dag. Kortreist kraft skal løne seg.

– Det er nesten slik at vi har plugga Elkem Bremanger rett i stikkontakten til uttaket frå kraftstasjonen, seier Werge-Olsen.

EIN GLOBAL AKTØR: – Vi har investert mykje i dette verket, og har planer om å vere ein langsiktig aktør i den globale marknaden. Gode rammevilkår er utruleg viktig for oss, og det betyr langsiktige arbeidsplassar, seier Werge-Olsen. Foto: Sigrid Sivertsen Haugan / NRK

Statnett foreslår no å fjerne rabatten dei har no. Dei meiner den er urettferdig og at ei ny ordning vil kome fleire til gode.

– Det vil vere urimeleg viss du er i eit område med mykje kraftproduksjon, men kopla på eit anna punkt enn kraftprodusenten, seier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett.

FORDELING: – Målet med den nye modellen er at dersom nokon vil starte ein ny fabrikk skal dei gjere det ein plass med overskot på kraft, og om nokon vil starte ein vindmøllepark så gjer dei det ein plass det er underskot, seier Gilje. Foto: Trond Isaksen

I staden for berre å løne dei som ligg nærast kraftverka, foreslår dei difor ei områdeinndeling.

– Poenget med det er at ein i område med mykje kraftproduksjon skal få reduksjon i nettleiga. I eit område med lite produksjon får du det ikkje, seier Gilje.

Han påpeiker at dette framleis berre er eit forslag. Statnett skal no vurdere 44 høyringsinnspel, og vil ha ein ny modell på plass frå 1. januar 2019.

– Lite distriktsvennleg

Organisasjonen Kraftfylka trur ikkje modellen som no er foreslått, vil gi utjamning av prisane.

– Det er dei store byane som vil tene mest på dette, medan dei distrikta som allereie har høg nettleige og produserer mykje energi får ein ytterlegare auke, seier dagleg leiar Niklas Tessem.

KRAFTIGE KONSEKVENSAR: – Høge kostnadar frå nettleiga vil på sikt kunne true arbeidsplassar i distrikta, trur Tessem. Foto: PRIVAT

– Statnett har ikkje ei fullgod erstatning for rabatten dei vil fjerne. Viss vi ser på verknaden på uttakspunkta ser vi at til dømes Smestad i Oslo får ein reduksjon på 21 prosent, medan ein i Høyanger får ein auke på 33 prosent, så det er vanskeleg å sjå at dette er ei utjamning i tariffen.

Han trur ein ny modell vil gå direkte utover store industriverksemder i kraftproduserande distrikt.

– Skal ein ha næringsutvikling over heile landet, så er nettleige viktig, særleg for kraftkrevjande industri og andre næringar som krev mykje straum. Dette er ein del av eit bilete der ein hemmar næringslivet i distrikta, seier Tessem.