I fengsel for narkotika

Ein nordfjording må sone 21 dagar i fengsel for å ha kjøpt 100 gram hasj i Oslo. Hasjen var meint for vidaresal. Mannen er også dømt for å brukt Ritalin utan løyve frå lege. Nordfjordingen har vedgått forholda, og dommen er å rekne som ein tilståingsdom.