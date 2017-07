Høge prisar for Hydro

Norsk Hydro har eit resultat etter skatt i 2. kvartal på 1,56 milliardar kroner. Det er ein nedgang frå om lag 2 milliardar same periode i fjor. Men høge prisar på aluminium gjer at prognosane for selskapet er svært gode. Prisen på eit tonn aluminium 2. kvartal var nær 2000 dollar.