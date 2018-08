Her vil mange bu

Meir enn 500 personar har meldt interesse for å overnatte i det gamle sanatoriet på Harastølen når det etter planen skal opne som hotell i 2020. Det skriv Porten.no. I eit innlegg investorane har posta på Facebook, har mange skrive at dei vil førehandstinge rom på hotellet. Investor Terje Svindland seier til nettavisa at den vesle undersøkinga kanskje kan bli realitet når hotellet er i drift.