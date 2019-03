Havarert tankbil i Florø

Politiet er no på veg til ein tankbil som har havarert på fylkesveg 614, om lag ein kilometer sør for Magnhildskartunnelen på Florøsida. Bilen står midt i vegene med naudblinken på, og det er fleire personbilar i kø bak bilen. Vegen er no stengd, opplyser Vegtrafikksentralen.