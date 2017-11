Har opna fylkesveg etter fire dagar

Fylkesveg 92 mellom Stordalsstølen-Bjordalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland er opna att. Vegen her har vore stengd sidan fredag, då på grunn av uvêret. Det kom ned store snømengder, og brøytemannskapa har jobba med å rydde snø sidan søndag. No er vegen opna att for fri ferdsel, melder Statens vegvesen.