Har GPS-merka sju villrein

Norsk institutt for naturforsking (NINA) og ein veterinær har merka sju villreinar i Nordfjella denne veka. GPS-merkinga skal gi betre oversikt over kvar reinen går, for å lettare følge med flokkane og oppdage om dyr er smitta av skrantesjuka, skriv Porten.no.