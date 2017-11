Gründerpris til Loen Skylift

Loen Skylift har vunne grunderprisen i Sogn og Fjordane for 2017. Det vart klart under Temposeminaret som gjekk av stabelen i Florø i ettermiddag. Sidan opninga i mai har over 90 000 tatt turen med gondolbana som tek deg frå havnivå og 1000 meter rett opp til fjellet Hoven.

Eivind Grov tok i mot prisen på vegne av Loen Skylift og var godt nøgd med det.