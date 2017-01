Grove feil på bremser og styring

Ved ein tungbilkontroll i Førde i går fekk eit køyretøy bruksforbod på grunn av grove manglar på bremser og styring. I tillegg var bilen overlasta og hadde dårleg sikring av lasta. To andre bilar fekk også bruksforbod for manglande lastsikring. Ein førar vart meld til politiet for manglande førarrett.