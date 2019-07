Gode besøkstal for vikingbyen

To år etter opninga av vikingbyen i Aurland er det ein stadig aukande invasjon av turistar, skriv avisa Porten. Turistmagneten har allereie blitt ein heilårsattraksjon. – Det går gjetord om denne byen her over heile verda. Alle som er opptekne av levande historie vil oppleve staden, seier Frode Tufte i Gudvangen Utvikling.