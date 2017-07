God start på laksefisket

Laksefisket i Eidselva har hatt den beste sesongstarten på åtte år, skriv Fjordabladet. I år er det fanga dobbelt så mykje storfisk over 7 kg som i same periode i fjor. Då blei det teke 96 laks i denne perioden på til saman 609,2 kilo. I år har ein fått 174 laks på 1151,6 kg samla vekt til no i Eidselva.