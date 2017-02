God prolog av Gjøran Tefre

Gjøran Tefre frå Førde vart i dag nummer ni i prologen i NM i sprint på Lygna. Han er dermed kvalifisert for kvartfinalane, som startar no klokka 14. Tefre var 8,28 sekund bak vinnaren av prologen, Johannes Høsflot Klæbo. Men han slo mellom andre Petter Northug, som vart nummer 14. Torstein Bu, også han frå Førde, vart nummer 25 og er også klar for kvartfinale. Følg sprinten her.