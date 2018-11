Fylkesveg 55 open att i Luster

Fylkesveg 55 har laurdag ettermiddag vore stengd grunna eit tre som har ramla ned i vegbana. Like før klokka 19 laurdag kveld kunne Vegvesenet melde at vegen no er opna att. Treet låg ved Fjøsne, i nærleiken av Skjolden.