Fylkesveg 180 er open att

Fylkesveg 180 mellom Fresvik og Vangsnes i Vik er no open att for fri ferdsle, det seier Kjetil Molvær ved Vegtrafikksentralen i Lærdal. Nokre steinar har ramla ned frå fjellsida over vegen, men ein entreprenør har no vore på staden og rydda opp, seier Molvær.