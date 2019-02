Fryktar for velferda

Villreinutvalet for Nordfjella fryktar for velferda til villreinflokkane. Miljødirektoratet meiner det er naudsynt å ta livet av 55 villreinbukkar i Nordfjella for å kunne sjekke dei for skrantesjuke. Utvalet meiner ei ny jakt vil utsette dyra for ny belastning, og ber direktoratet gjere om vedtaket.