Frontkollisjon i Kjørnessvingen

To vaksne og eit barn er involvert i ei møteulukke i Kjørnessvingen utanfor Sogndal. Føraren av den eine bilen er sendt til Førde sentralsjukehus, opplyser skadestadsleiar Rita Skjeldestad i politiet, som er på staden i lag med brann- og helsepersonell. Det var ein privatbil og ein varebil som kolliderte. Det er opent for å passere ulukkesstaden, men vegen vil bli stengt ei lita stund når bergingsbilen kjem for å fjerne bilane.