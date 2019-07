Fritidsbåt har gått på grunn

Ein fritidsbåt har gått på grunn i Florø. Redningsskøyte, kystvakt og offshorefartøy assisterer, melder Hovudredningssentralen Sør-Norge på Twitter. – Båten blir no slept inn til kai for ein sjekk, opplyser Andreas Bull ved HRS. Det var litt lekkasje på båten. Det var to personar i båten, men ingen blei skadde.