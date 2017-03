Fråteken lappen etter uhell

Ei kvinne i slutten av tenåra er førebels fråteken førarkortet etter eit trafikkuhell på fylkesveg 13, mellom Moskog og Holsen fredag kveld. Glatt vegbane skal ha ført til at bilen hamna utfor vegen. Det var to kvinner i bilen, begge blei sendt til legevakt for sjekk etter uhellet.