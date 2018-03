Framleis helsestasjon

Det skal framleis vere helsestasjon og legeteneste i ytre Bremanger. Det skriv Fjordenes Tidende frå kommunestyret der i ettermiddag. Det har vore full forvirring blant både politikarar og innbyggjarar om kor vidt helsestasjonen var vedteken flytta til kommunesenteret Svelgen. Men no er politikarane einige med seg sjølve om at helsestasjonen skal leve vidare. I forkant av møtet var det samla inn over 600 underskrifter for å halde på helsetilbodet.