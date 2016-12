Forsynte seg av kassa

Ei kvinne i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd for underslag av pengar etter å ha forsynt seg av kassa i ein daglegvarebutikk i Sunnfjord, der ho sjølv jobba. Kvinna har tilstått at ho i løpet av to år, tok tilsaman 25 000 kroner frå butikken, i tillegg til varer for til saman 4 000 kroner. Ho vart dømd til 14 dagar fengsel på vilkår, og må betale ei bot på 5 000 kroner. I tillegg må ho betale 21 100 kroner i erstatning til butikken.