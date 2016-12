Forlenga isolasjon

Politiet har bede Fjordane tingrett forlenge isolasjonsperioden for dei tre sikta etter brannen på Selje hotell. Mennene vart for to veker sidan varetektsfengsla i fire veker, der to veker var i full isolasjon. NRK har fått stadfesta at politiet i dag ber tingretten om å forlenge perioden med ei veke, til og med veslejulaftan.