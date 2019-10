Førebur leiteaksjon i Aurland

Politiet mobiliserer for ein mogleg leiteaksjon i Aurland, skriv Sogn Avis. Politiet har ikkje formelt motteke ei saknamelding, men trur ein utanlandsk turist kan vere i området. Til NRK fortel politiet at dei førebur seg for å raskt kunne setje i gang ein leiteaksjon dersom naudsynt.