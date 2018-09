For mykje forureining

Verdsarvrådet ynskjer særreglar for verdsarvfjordane. – I dag er det for mykje forureining i dei norske verdsarvfjordane, seier Arne Sandnes, som er leiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. Han meiner at den auka cruisetrafikken i mellom anna Nærøyfjorden Aurland har ført til at kvaliteten på turistopplevingane i området har gått ned.