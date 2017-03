For få lærlingar

300 læreplassar i bedrifter i fylket står utan søkjarar. Det melder Firda. Leiar i opplæringskontora sitt samarbeidsutval, Jorunn Eide Kirketeig, seier situasjonen er alvorleg og at noko må gjerast. Fylkesdirektør for utdanning, Tor-Einar Skinlo seier til avisa at det er grunn til uro innan andre yrkesretningar.