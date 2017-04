Fjord 1 verdt nær 5 milliardar

I haust selde Sogn og Fjordane fylkeskommune sine Fjord1-aksjar til Per Sævik for vel 1 milliard kroner. No kan selskapet vere verdt nesten 5 milliardar, skriv Finansavisen. Fearnley Securities sine analytikarar har rekna seg fram til at Fjord1 har ein verdi på 4,3 milliardar kroner, men at selskapet kan vere verdt opptil 4,7 milliardar.