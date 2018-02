Fire fekk bruksforbod

Fire køyretøy fekk bruksforbod under ein trafikkontroll for tungbilar ved Skei i Jølster i natt. Tre av desse for manglande lastssikring. I tillegg vart to førarar melde til politiet for brot på reglane om køyre- og kviletid og manglande yrkessjåførkompetanse.