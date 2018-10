Ferdselsforbod opna i Gaular

Strekninga mellom Osen bru og Eldalsosen ved Hestad er no opna, etter at politiet la ned eit ferdselsforbod måndag. Vegen er stengt ved Hestad, men her er det omkøyringsmoglegheiter. I Luster er det framleis ikkje sikkert å bevege seg på enkelte strekningar.