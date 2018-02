Ferdige med å reinske fjellet

Fjellreinsken i fjellsida over Finnsåstunnelen på fylkesveg 53 ved Årdal er no ferdig. Eit mellombels fangnett er montert ved tunnelmunningen, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. Arbeidet med det permanente fangnettet er starta, og vegstellet håpar dei skal vere ferdige til påske. Dette nettet skal stoppe større steinar enn det mellombelse som no er sett opp.