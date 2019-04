Fem personar i trafikkulukke

Ein person er sendt med bilbambulanse til sjukehuset i Førde etter at tre bilar kolliderte på riksveg 15 vest for Nordfjordeid like før klokka 13. I alt fem personar var involverte i ulukka. Dei fire andre fekk tilsyn av helsepersonell på staden. Alle var medvitne, melder politiet. Dei fortel at saka no vert etterforska og at dei har beslagt førarkortet til eine sjåføren. Årsaka til ulukka var påkøyring bakfrå. Riksveg 15 er no open for fri ferdsel.