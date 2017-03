Fekk sint telefon frå slottet etter kritikk

– Eg fekk ein sint telefon frå slottet, fortel Sveinung Rotevatn til Dagbladet.

Stortingsrepresentanten frå Eid er ein av fleire som har blitt ringt opp av hoffet sin kommunikasjonssjef i etterkant av kritiske utsegner, skriv avisa.

Før jul retta eidaren kritikk mot kongehuset under ein debatt i Stortinget. Han meinte at hoffet si økonomistyring var uryddig. Han retta også kritikk mot kommunalminister Jan Tore Sanner (H), som han meinte burde ha gripe inn i kongefamilien sin omfattande pengebruk på private eigedomar. Då kom telefonen frå kommunikasjonssjefen Marianne Hagen.

Til Dagbladet seier Hagen at ho gjennom oppringingane ville forsikre seg om at Rotevatn og andre som uttalte seg var presentert for heile biletet. Ho meiner at fleire av intervjuobjekta ikkje har vore orientert om fakta i saka.

Rotevatn og dei andre intervjuobjekta kjenner seg ikkje att i denne skildringa, seier dei til avisa.