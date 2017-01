Fekk informasjon om annan pasient

Då Laila Jordalen frå Måløy fekk brev frå Nordfjord sjukehus om innkalling til MR-undersøking, fekk ho i same konvolutten sensitive opplysingar om ein annan pasient, skriv Fjordenes Tidende. – Dette er veldig beklageleg, og vi må legge oss heilt flate her, seier Tone Holvik, som er leiar for sjukehuset på Nordfjordeid.