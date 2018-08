Enklare å melde fra om mobbing

Nettsidene til dei vidaregåande skulane i fylket har no fått ein eigen mobbeknapp, for å gjere det enkelt å seie i frå. Leiar i hovudutvalet for opplæring i Sogn og Fjordane, Karianne Torvanger (Ap), trur mange synest det kan vere vanskeleg å melde frå om mobbing.