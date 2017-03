Eksplosjon i Ewos-bygget i Florø

Politiet sa tidlegare i kveld til NRK at det var snakk om ein "støveksplosjon" som hadde slått ut mange vindauge i bygget.

Det er ikkje meldt om personar på staden. Politiet jobbar no med å lufte ut støv og gjere greie for kva som kan ha skjedd.

Brannvesenet har kontroll

Like etter klokka 21.30 melder politiet om at brannvesenet har kontroll på staden.

Mange på staden

Litt før klokka ni i kveld var det mange frå ulike naudetatar på staden.

– I tillegg til dei andre naudetatane er alle i Florø brannvesen, cirka 20 brannmenn, på staden no, sa 110-operatør Frode Eide til NRK cirka klokka kvart på ni i kveld.

Automatisk alarm: Eksplosjonen som slo ut brannalarmen skjedde i 7. etasje. Foto: Eivind Nordvik Hauge

Ingen flammar

– Korleis veit de at det har vore ein støveksplosjon?

– Røykdykkarar er inne i lokala som ligg i 7. etasje. Dei seier det er mykje røyk, men ingen flammar eller varme der, seier Eide.

Han fortel at det no vert lufta i lokala for å få ut støvet.