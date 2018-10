Dette kosta føraren 1.500 kroner

Ein førar fekk 1.500 kroer gebyr for dårlege dekk på vogntoget i kveld. I alt vart 16 køyretøy undersøkt nærare under kontrollen ved Førde trafikkstasjon. Fire fekk bruksforbod for manglande sikring og utstikkande last. Ein busspassasjer mangla belte og må betale 1.500 kroner.