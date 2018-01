Dalsbotten får fornya tillit

Britt Dalsbotten (Frp) frå Førde og Bremanger held fram som politisk rådgjevar for fiskeriminister Per Sandberg (Frp) etter dagens utskiftingar i regjeringa.

– Eg er veldig glad for at fiskeriministeren vil ha meg med vidare. Det var ingen automatikk i det, sjølv om han blir sittande på same post, seier ho i ei melding.