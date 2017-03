Bygger verdas største

I Ortnevik byggjer Sogn Aqua AS verdas største landanlegg for oppdrett av kveite. – Marknaden er enorm og vi må tenkje stort for å få lønsam drift. Men omsynet til miljøvenleg og økologisk drift skal heile tida vere i høgsetet, seier dagleg leiar Jan Arne Brekke til Firda. Investeringskostnaden er på 40 millionar kroner, pluss om lag 40 millionar til fisk og fôr.