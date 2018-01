Brøytebil stenger veg

Fylkesveg 606 er stengd for tunge bilar like vest for Hardbakke i Solund, fordi brøytebilen har køyrt seg fast. Det blir difor ikkje bli brøyta i området på ei stund. Personbilar kan passere. Køyr etter forholda. Statens vegvesen reknar med at fylkesveg 606 skal vere rydda innan klokka 11.