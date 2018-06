Brannen på Kaupanger er sløkt

Brannmannskap har sløkt ein brann i eit grustak ved Amla på Kaupanger. Alarmsentralen fekk melding om brannen litt over klokka halv to, ogseier at det brann i nokre busker og kratt. Brannmannskapa vil no dynke området for å unngå at flammane blussar opp att. Dette er fjerde gongen det brenn på Kaupanger i løpet av kort tid.