Bragepris til Nilssen

Litteraturprisen blir delt ut i kveld. Olaug Nilssen (39) frå Førde vann den skjønnlitterære klassa for «Tung tids tale». Maria Parr (36) fekk pris for «Keeperen og havet» i klassen for beste barne- og ungdomsbok. Begge gir ut bøkene sine på Samlaget.