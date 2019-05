Bilbrann på E39 er sløkt

Sjåføren kom uskadd frå det då bilen hans byrja å brenne på E39/Rv15 ved Holmøyvik, mellom Nordfjordeid og Kjøs bru, i 13-tida. Sjåføren fekk køyrt bilen ut på ei avkøyrsle og varsla før den tok full fyr. Alarmsentralen opplyser at brannen no er sløkt og at det er manuell dirigering av trafikken forbi staden.