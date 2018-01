Berre ein fjellovergang heilt open

Berre europaveg 16 over Filefjellt er i dag open for fri trafikk. Riksveg 52 Hemsedalsfjellet er stengt for personbilar, og kolonnekøyrd for køyretøy over 7,5 tonn. Også på riksveg 15 over Strynefjellet er det i dag kolonnekøyring på grunn av uvêr. Fylkesveg 50 Hol–Aurland, fylkesveg 53 Tyin–Årdal og riksveg 13 over Vikafjellet er alle stengde på grunn av uvêr.