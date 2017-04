Ber Helseministeren gripe inn

Sjukehusaksjonen i Nordfjord meiner den pågåande konflikten mellom tilsette og styre i Helse Førde vil gå ut over pasientane. Det kjem fram i ei pressemelding som er sendt ut i dag. Sjukehusaksjonen ber no helseministeren setje inn konfliktløysingskompetanse for å løyse konflikten i Helse Førde, for å sikre pasientane på vestlandet trygg helsehjelp.