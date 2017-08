Avviser klage

Riksadvokaten avviser ei klage etter at ei 12 år gamal jente døydde i ein fosterheim, skriv Bergens Tidende. Det var foreldra som klaga på at saka mot Sogn barnevern vart lagd bort av politiet. Advokat Louis Anda, som representerer foreldra, seier dette var eit uventa og skuffande utfall, og at dei kjem til å krevje oppreising frå den aktuelle kommunen.