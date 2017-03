Avviser innbyggarinitiativ

Raudt sin underskriftaksjon i Vågsøy er avvist. Partiet hadde samla inn underskrifter for å få ei folkerøysting om kommunereformen. Fleire fryktar at lokalpolitikarane ser vekk frå folkemeininga i saka om samanslåing om Kinn kommune. Eit klart fleirtal av innbyggarane er mot samanslåing i fylgje innbyggarhøyringa. Ordføraren grunngjev avslaget med at kommunen alt har gjort vedtak om å berre ha innbyggarhøyring.