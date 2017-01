Avslo å fengsle mann i 30-åra

Fjordane tingrett har for andre gong avslått å fengsle ein narkotikatiltalt sunnfjording i 30-åra fram til straffesaka kjem opp. Mannen er tiltalt for å ha kjøpt over 200 gram amfetamin og politiet fryktar at han ikkje vil møte når rettssaka startar mot han i slutten av januar.