Avskilta bilar i Sogndal

Statens vegvesen avskilta to bilar under kontrollar på Leikanger, Sogndal og Kaupanger onsdag kveld. Bilane var ikkje framstilte for kontroll. I tillegg fekk 11 bilførarar skriftleg beskjed om å utbetre manglar. Over halva hadde manglar med lysa.